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رياضة
الجمعة 29/مارس/2019 - 11:15 م

مدرب الرجاء المغربى يشيد بلاعبيه بعد الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية

الفرنسي باتريس كارتيرون
الفرنسي باتريس كارتيرون
وكالات
dostor.org/2571541

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الرجاء البيضاوي المغربي بلاعبيه، وذلك عقب الفوز بكأس السوبرالأفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 2 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الغرافة بالدوحة القطرية اليوم الجمعة.
وقال كارتيرون- في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية المباراة: "هذا انجاز رائع للرجاء، فبعد التتويج بالكونفدرالية نجحنا في التتويج بالسوبر الافريقي، وأتمنى استمرار الفريق على نفس النهج وتحقيق المزيد خلال المرحلة القادمة".
وأكد كارتيرون أن الفوز على الترجي كان صعبا للغاية، لأنه فريق كبير وله أسمه في القارة السمراء.
وأضاف: "لقد تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة عن أهمية الفوز من اجل اسعاد جماهيرنا التي وضعت علنا آمال كبيرة بالرغم من الصعوبات التي عاشها الفريق في الموسم الماضي".
وفاز الرجاء المغربي بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي 2 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الغرافة في الدوحة القطرية، ليحقق اللقب الثاني على المستوى القاري بعد أن سبق وحقق لقب الكونفدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

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