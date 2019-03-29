التفاؤل بشأن التجارة يدعم بورصة وول ستريت

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة التداول الأخيرة في الربع الأول من العام، اليوم الجمعة، على مكاسب وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 أفضل مكاسبه الفصلية منذ العام 2009 مدعوما بتفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 211.22 نقطة، أو 0.82 بالمئة، عند 25928.68 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 18.96 نقطة، أو 0.67 بالمئة، ليغلق عند 2834.40 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 60.16 نقطة، أو 0.78 بالمئة، إلى 7729.32 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الشهر على مكاسب مع صعود ناسداك 2.61 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.79 بالمئة وداو جونز 0.05 بالمئة.

كما تنهي أيضا الربع الأول على مكاسب كبيرة مع تسجيل ناسداك قفزة قدرها 16.49 بالمئة وستاندرد آند بورز 13.07 بالمئة وناسداك 11.15 بالمئة.

وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أفضل أداء فصلي منذ الربع الأول للعام 2013 في حين سجل المؤشر ناسداك المجمع أفضل أداء فصلي منذ الربع الأول للعام 2012.