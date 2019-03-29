وزارة النقل الألمانية تدعم محطات شحن السيارات الكهربائية

أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة النقل الألمانية ترى أن التوسع محطات شحن السيارات الكهربائية ووسائل النقل العام يمثل جزءا من حزمة إصلاحات جديدة للمساعدة في تحقيق الخفض المستهدف في الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول.2030

وبحسب الخطة التي قدمها موظفو الوزارة إلى وزير النقل "أندرياس شوير" فإنه سيتم تقديم حوافز أكبر للوقود المتجدد المستخرج من النباتات أو الكهرباء. وسيتم تمديد الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية وسيارات الشركات الصديقة للبيئة.

وقال "شوير" في بيان اليوم الجمعة "نحن نعالج هذا الأمر (خفض الانبعاثات الغازية) الآن"، مضيفة أن أول خطوة ستكون حزمة إجراءات تستهدف تحسين البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في ألمانيا.

في الوقت نفسه فإن المقترحات لا تتضمن أي غرامات أو رسوم على الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. ومن المنتظر مناقشة هذه الخطوة على مستوى أوسع داخل الحكومة الألمانية بحسب بيان منفصل صدر مترافقا مع المسودة.

يذكر أن تقريرا برلمانيا صدر في وقت سابق من الأسبوع الحالي يشير إلى أن لجنة حكومية بشأن النقل والتغير المناخي اقترحت فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ورحب "شوير" نفسه بمقترحات اللجنة وقال إنه سيضغط بشكل خاص من أجل التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية، لكنه شكك في إمكانية فرض رسوم على ثاني أكسيد الكربون.