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الجمعة 29/مارس/2019 - 11:09 م

وزارة النقل الألمانية تدعم محطات شحن السيارات الكهربائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2571534

أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة النقل الألمانية ترى أن التوسع محطات شحن السيارات الكهربائية ووسائل النقل العام يمثل جزءا من حزمة إصلاحات جديدة للمساعدة في تحقيق الخفض المستهدف في الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول.2030
وبحسب الخطة التي قدمها موظفو الوزارة إلى وزير النقل "أندرياس شوير" فإنه سيتم تقديم حوافز أكبر للوقود المتجدد المستخرج من النباتات أو الكهرباء. وسيتم تمديد الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية وسيارات الشركات الصديقة للبيئة.
وقال "شوير" في بيان اليوم الجمعة "نحن نعالج هذا الأمر (خفض الانبعاثات الغازية) الآن"، مضيفة أن أول خطوة ستكون حزمة إجراءات تستهدف تحسين البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في ألمانيا.
في الوقت نفسه فإن المقترحات لا تتضمن أي غرامات أو رسوم على الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. ومن المنتظر مناقشة هذه الخطوة على مستوى أوسع داخل الحكومة الألمانية بحسب بيان منفصل صدر مترافقا مع المسودة.
يذكر أن تقريرا برلمانيا صدر في وقت سابق من الأسبوع الحالي يشير إلى أن لجنة حكومية بشأن النقل والتغير المناخي اقترحت فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ورحب "شوير" نفسه بمقترحات اللجنة وقال إنه سيضغط بشكل خاص من أجل التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية، لكنه شكك في إمكانية فرض رسوم على ثاني أكسيد الكربون.

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