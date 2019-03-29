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الجمعة 29/مارس/2019 - 11:09 م

شاهد.. بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

شاهد.. بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر
خالد علي
dostor.org/2571533

كورة ستار الاهلي ضد الزمالك بث مباشر ومن الناحية التهديفية في أول 22 جولة خاضها فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الزمالك في تسجيل 50 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك 20 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.ويُعتبر النجم المصري محمود علاء هو هداف فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث نجح المدافع محمود علاء في تسجيل 12 هدفاً لمصلحة فريقه الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ومن ثم يليه مباشرة في المركز الثاني النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، حيث نجح النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل 10 أهداف لمصلحة فريقه الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ويصب فارق الأهداف قبل مباراة القمة لمصلحة فريق الزمالك بواقع 30 هدفاً، وفي مقابل ذلك وصل فارق الأهداف لفريق الأهلي قبل مباراة القمة إلى 23 هدفاً، أي أن الفارق بينهما سبعة أهداف قبل مباراة القمة.

 

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