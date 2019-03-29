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الثقافة
الجمعة 29/مارس/2019 - 11:02 م

"نقطة مياه تفرق".. احتفالية فى ثقافة الشرقية

نقطة مياه تفرق..
حسام الضمراني
dostor.org/2571528

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية حيث نفذ الفرع؛ بالتعاون مع إدارة الدراسات والبحوث بالهيئة احتفالية ثقافية فنية تحت شعار "نقطة مياه تفرق" في قرية الزنكلون، والتى تستمر حتى 31 مارس.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بندوة عن أهمية المياه، كما نفذ قصر ثقافة منيا القمح ندوة بعنوان "تمكين المرأة والوعي الصحي" ألقتها ليلى عبد الله.

وضمن الأنشطة الفنية نفذ قصر ثقافة منيا القمح ورشة فنية وعرض لفرقة الموسيقى العربية بالقصر قدمت مجموعة من الأغاني ومنها ليلة ما جاني الغالى ومبيسألش عليه أبدا، وزى العسل، كما استمتع الرواد بعرض أفلام رسوم متحركة بقاعة المسرح، بينما استقبلت قاعة النشاط بقصر ثقافة الزقازيق عرض لفرقة الشرقية للآلات الشعبية.

وفي إطار الاحتفال بعيد الأم؛ عقدت مكتبة كفر صقر محاضرة عن "الإحسان بالوالدين" ألقاها الدكتور جمال أمين، كما نظم قصر ثقافة العاشر من رمضان احتفالية تضمنت أمسية شعرية وإنشاد ديني عن الأم وفضل منزلتها وحبها وحنانها، ونفذ قصر الزقازيق ورشة فنية بمدرسة عبدالله حسن موسى للتعليم الأساسي، كما قدمت مكتبة سلمنت ورشة رسم للأطفال لعمل كارت معايدة.

وناقش قصر العاشر من رمضان كتاب "رعاية اﻷبناء ضحايا العنف" تأليف د. كلير فهيم، وتناولت المناقشة قواعد التربية وأنواع العنف ومظاهره وأثاره السلبية تجاه الأطفال.

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