المدير الفنى للإسماعيلى: حزين على التعادل أمام إنبى

أعرب سيدومير يانيفسكى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلى عن بالغ حزنه بعد فقدان نقطتين في مشوار الدورى الممتاز؛ إثر التعادل سلبيا مع فريق "إنبي" في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد "بتروسبورت"، لحساب مؤجلات الأسبوع الــ23.

وقال يانيفسكى، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "قدمنا مواجهة جيدة، كانت لنا عدة فرص خطيرة وللأسف لم نحسن تحويلها لأهداف في شباك المنافس".

وأضاف: "لا نلعب أى مباراة إلا بهدف الفوز، وبخبراتي أعلم أن أي فريق لا يستطيع تقديم أفضل ما لديه بعد فترة التوقف الدولية، ولدينا لاعبين كثر يعانون من الإرهاق إلى جانب إصابات عدة ضربت صفوف الفريق، وحرصت على إعداد برنامج خاص لكل هؤلاء اللاعبين".

وأوضح أن الفريق يضم لاعبين صغار في السن يحتاجون للوقت من أجل التأقلم وتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة، معربا عن عدم رضاه عن التعادل واعتقاده بأن الجماهير التي هاجمت الفريق هم قلة.

من جانبه، أشاد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلى بمستوى الحارس محمد فوزي فى ظل تألقه اللافت في مباراة اليوم أمام أنبي.

وقال سعفان الصغير، فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "الفريق قدم مباراة جيدة، حيث اتيحت لنا عدة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة من البداية لكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وأضاف: "فريق انبى كان خطيرا خاصة في الشوط الثاني لكن الدفاع والحارس محمد فوزي قدما أداءً مميزا طوال أحداث المباراة".

وقال: "المربع الذهبي ليس بعيدا عنا، ونحتاج للتوفيق في المباريات المقبلة إلى جانب مزيد من الإصرار في ترجمة الفرص لأهداف لإحياء فرصة حصد مقعد ضمن الأربعة الكبار".