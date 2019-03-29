القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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12:35 ص

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12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
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مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

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الجمعة 29/مارس/2019 - 11:01 م

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري.. (بث مباشر)

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري.. (بث مباشر)

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