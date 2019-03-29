القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

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12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
مباريات
الجمعة 29/مارس/2019 - 10:55 م

بث مباشر .. مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

بث مباشر .. مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر
خالد علي
dostor.org/2571520

مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم El Zamalek vs Al Ahly

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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم El Zamalek vs Al Ahly بث مباشر اليوم السبت

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