مدير اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكاراتيه الأندية يشيد بقوة المنافسة في الجولة الأولى

أشاد عبد الله محمد آدم مدير اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية الأبطال للكاراتيه بقوة المنافسات التي شهدتها الجولة الأولى، بعد تألق العديد من لاعبي الدول العربية وظهورهم بمستوى لافت خلال غمار المنافسات، وخصوصا لاعبي مصر والكويت والامارات.

وقال مدير اللجنة المنظمة للبطولة، إن قائمة الفائزين بالبطولة ضمت في منافسات الـ "كاتا فردي": المصرية آية هشام من النادي الأهلي التي فازت بالمركز الأول، فيما حلت المصرية رضوى أحمد من البنك الأهلي في المركز الثاني، تلتها المصرية زينب إيهاب من نادي الزمالك في المركز الثالث، والمصرية منة الله سمير من نادي 6 أكتوبر في المركز الثالث مكرر.

وأضاف أن قائمة الفائزين في منافسات "كاتا رجال" ضمت المصري محمد حمدي من نادي البنك الأهلي في المركز الأول، والإماراتي مروان عبدالله من نادي الشارقة في المركز الثاني، تلاه المصري على محمد من النادي الأهلي في المركز الثالث، ثم الكويتي سيد سليمان من نادي "اليرموك" في المركز الثالث مكرر.

وأوضح أنه في منافسات "كاتا جماعي" سيدات فاز النادي الأهلي بالمركز الأول، فيما حل البنك الأهلي المصري في المركز الثاني، تلاه مركز شباب القليوبية المصري في المركز الثالث، ثم الزمالك المصري في المركز الثالث مكرر، وفي قائمة الفائزين "رجال كاتا جماعي" فاز النادي الأهلي المصري بالمركز الأول، فيما توج البنك الأهلي المصري بالمركز الثاني، وحصل نادي "السالمية" الكويتي على المركز الثالث، فيما حصل "الشارقة" الإماراتي على المركز الثالث مكرر.