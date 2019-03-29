25 مليون يورو قيمة اتفاقية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

وقع مسؤول الموازنة الموريتاني محمد ولد كمبو مع المدير العام للتعاون الدولي والتنمية بمفوضية الاتحاد الأوروبي استيفاني مانسرفيزي، اليوم الجمعة في نواكشوط، اتفاقية تمويل تتعلق ببرنامج الاتحاد الأوروبي لتكامل الأمن والصمود والتنمية في موريتانيا بقيمة إجمالية تصل خمسة وعشرين مليون يورو.

وذكرت الاذاعة الموريتانية أن الاتفاقية تدخل في إطار صندوق الائتمان الاستعجالي لأفريقيا وأنها ستمكن من تعزيز قدرات موريتانيا في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاة المشترك، إضافة إلى تعزيز تسيير المالية العمومية والتحسين من الحكامة الأمنية ذات الصلة بالهجرة اللاشرعية برا وبحرا.

وأشاد مدير التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية بالشراكة الإستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة،، مثمنا جهود الحكومة الموريتانية في مجال تسيير الحدود ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب.