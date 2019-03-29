القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر
خالد علي
dostor.org/2571474

يستضيف استاد برج العرب بالمدينة المصرية الاسكندرية عروس البحر المتوسط اذ
يفتح ابوابه لمباراة القمة المصرية التاريخية رقم 117 بين نادي القرن النادي الأهلي ضد
القلعة البيضاء نادي مدرسة الفن والهندسة الفارس الأبيض الزمالك.
ماتش الاهلى والزمالك مباشر اليوم يمكنكم مشاهدته عبر الانترنت من خلال خدمة البث
المباشر التى يقدمها موقع ورقة سبورت بث مباشر.
المباراة المنتظرة محليا وعربيا وعالميا هي مباراة تحديد بطل الدوري، حيث الفارق
بين الزمالك متصدر الدوري والاهلى الوصيف نقطتين فقط مما يجعل المنافسة فى مباراة
القمة نارية وممتعة لجماهيير الكرة المصرية والعربية.
تشهد هذه المباراة ظهورا تونسيا مميزا، حيث من المنتظر أن يتواجد ثنائي القلعة البيضاء
حمدي النقاز وفرجاني ساسي في اللقاء، بينما من جانب الأهلي سيتواجد علي ملعول.
ولم تشهد أي مباراة قمة بين الأهلي والزمالك تواجد أكثر من لاعبين تونسيين في
الملعب، بينما هذه المباراة ستكسر القاعدة بحضور ثلاثة لاعبين توانسة.

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