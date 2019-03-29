مدرب الوحدة: نسعى للوصول إلى المربع الذهبي بالدوري الاماراتي

أكد الهولندي هينك تين كات مدرب فريق الوحدة أن فوز فريقه على الإمارات 2 صفر، اليوم الجمعة في المرحلة الثامنة عشر لدوري الخليج العربي لكرة القدم (الدوري الإماراتي)، وسيلة جيدة للضغط والاستمرار نحو التواجد بين رباعي القمة.

وقال تين كات في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة عقب مباراته مع الامارات "سنواصل الضغط علي شباب الأهلي دبي والجزيرة وسوف نستمر في القتال وبقوة على المركز الثالث".

وأضاف:"لم يكن فوزنا على الإمارات سهلًا، لأنه لعب بأسلوب دفاعي قوي ومحكم ولكننا في النهاية حققنا الفوز، وهو المهم في هذا التوقيت الصعب من البطولة".

ورفع الوحدة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، حيث يسعى لاحتلال أحد المراكز التي تؤهل إلى دوري أبطال أسيا الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد الامارات عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.