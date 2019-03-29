كودلو: البيت الأبيض يطلب من مجلس الاحتياطي مراجعة بعض زيادات الفائدة

قال أبرز مستشار اقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض يريد أن يرى مجلس الاحتياطي الاتحادي يرجع عن بعض زياداته الأخيرة لأسعار الفائدة وأن يتوقف عن خفض ميزانيته العمومية.



وأضاف لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي لمحطة تلفزيون سي.إن.بي.سي: "أنا أردد رأي الرئيس"، مؤكدا أن ترامب قال إنه يريد أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.



وأضاف كودلو: "هو يود أيضا أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تقليص ميزانيته العمومية، وأنا أتفق مع ذلك الرأي".