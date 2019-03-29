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رياضة
الجمعة 29/مارس/2019 - 10:07 م

الشارقة يحلق في صدارة الدوري الإماراتي بالفوز على الجزيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2571470

أحرز إيجوركورونادو هدفين من ركلتي جزاء في أول تسع دقائق في فوز الشارقة 3-2 على ضيفه الجزيرة ليوسع فريقه الفارق في صدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.
وأحرز كورونادو هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين الخامسة والتاسعة قبل أن يقلص خلفان مبارك الفارق للجزيرة في الدقيقة 13.
لكن محمد الشحي استغل خطأ دفاعيا وانفرد بمرمى علي خصيف حارس الجزيرة وجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 29.
وقلص فارس جمعة الفارق في الدقيقة 53 لكن الشارقة حافظ على تقدمه حتى النهاية ليرفع رصيده إلى 46 نقطة من 18 مباراة متقدما بفارق 11 نقطة عن العين وشباب الأهلي دبي أقرب ملاحقيه.
وتقدم شباب الأهلي للمركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن العين حامل اللقب بعد فوزه 3-1 على مستضيفه اتحاد كلباء مع استئناف المسابقة بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.
ويلتقي العين مع الفجيرة غدا السبت في ختام المرحلة 18.
وفي مباراة اخرى تغلب بني ياس 3-1 على ضيفه عجمان ليشارك الوحدة في المركز الخامس ولكل منهما 30 نقطة بينما ظل عجمان، الذي لعب بعشرة لاعبين قبل النهاية بأربع دقائق بعد طرد لاعبه حسن
زهران، في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

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