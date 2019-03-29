رئيس سموحة ينتقد التحكيم عقب خسارة فريقه أمام وادي دجلة

علق المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أمام وادى دجلة.



وخسر سموحة من ضيفه وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد المكس بالإسكندرية في إطار منافسات الدورى الممتاز.



وقال عامر، في تصريح اليوم: "الحكم طارق مجدي حكم مباراة سموحة ووادي دجلة لم يحتسب كرة أمسكها مدافع وادى دجلة بيده، إرتدت وسكنت شباك محمد أبو جبل حارس سموحة، كما أن الحكم تغاضى عن احتساب لمستي يد على لاعبي الفريق المنافس كانت تستوجب ركلة جزاء لصالح سموحة".



أضاف: "ما حدث في هذه المباراة وما حدث في مباريات سابقة كثيرة من ظلم تحكيمي غير مبرر".

وفي سياق متصل، انتقد حسام حسن المدير الفني للفريق آداء بعض اللاعبين خاصة لاعبي خط الدفاع وحارس المرمى.