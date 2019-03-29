"الدستور" تستعرض الملفات الساخنة على مائدة القمة العربية فى تونس

تنطلق أعمال القمة العربية الـ٣٠ بدولة تونس، غدًا الأحد، فى ظل أجواء عربية ملتهبة، وسط اشتعال عدة ملفات ساخنة، من بينها الملفان السورى والفلسطينى، وخلافات حول عدد من القضايا العالقة، بالإضافة إلى القلق من تطورات الأوضاع الداخلية فى الجزائر.



ومن المنتظر أن تحظى هذه القمة بأهمية خاصة، فى ضوء ما شهدته الأيام الأخيرة من زيارات تنسيقية مكثفة بين قادة عدد من الدول العربية، على رأسها القمة الثلاثية التى عقدت مؤخرًا فى القاهرة بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ورئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى.



«الدستور» تستعرض فى السطور التالية أهم الملفات الموضوعة على جدول الأعمال المصرى فى القمة، وآراء عدد من المراقبين حول أهمية انعقادها فى هذا التوقيت، إضافة إلى القضايا العالقة التى تنتظر الحسم، على هامش اللقاءات الثنائية واجتماعات القادة العرب.



ليبيا والجولان والتهدئة فى قطاع غزة على رأس الأولويات المصرية

يحظى قرار الرئيس الأمريكى بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورى المحتل، بأهمية خاصة على رأس جدول الأعمال المصرى فى القمة، نظرًا لموقف القاهرة الرافض هذا القرار شكلًا وموضوعًا، وتشديدها على كون الهضبة أرضًا سورية محتلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

ومن المتوقع- على نطاق واسع- أن يؤكد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال قمة تونس الثوابت المصرية تجاه هذا الملف منذ احتلال إسرائيل للجولان عام ١٩٦٧.

وحسب تصريحات السفير محمد ثروت سليم، القائم بأعمال السفير المصرى فى دمشق، فإن القاهرة تتولى فى نوفمبر من كل عام تقديم مشروع قرار بشأن الجولان السورى المُحتل فى الجمعية العامة من الأمم المتحدة، والذى يحظى عادة بأغلبية تصويتية ساحقة لصالحه.

وأوضح سليم أن كثيرين لا يعلمون أن الوفد المصرى الدائم بالأمم المتحدة فى نيويورك هو من يقدم مشروع القرار كل عام لا الوفد السورى، فى ظل التأكيد على أن موضوع الجولان يهم جميع الدول العربية لا دمشق فقط.

وأضاف: « تقوم مصر بهذه المهمة دون انقطاع منذ سنوات طويلة، وكان لى شخصيًا شرف تقديم هذا القرار بالنيابة عن الدول الراعية له، وهو ما يؤكد تمسك القاهرة بوضع الجولان كأرض عربية محتلة».

وبالإضافة إلى الجولان، فمن المتوقع أن تشغل القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة حيزًا كبيرًا من الاهتمامات المصرية خلال القمة، فى إطار توجه القاهرة للتنسيق المستمر مع الدول العربية من أجل بحث التحركات المشتركة الساعية للتصدى للقرار الأمريكى بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

ومن المتوقع أن يؤكد الرئيس السيسى خلال خطابه أمام القادة العرب موقف مصر الثابت من القضية وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى المطالب بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس فى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية.

ومن المرتقب أن يتناول الخطاب المصرى عرضًا لآخر تطورات الجهود المصرية المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، بين القوات الإسرائيلية المحتلة والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، فى إطار ما تقوم به القاهرة من محاولات حثيثة، للوصول إلى تهدئة سريعة فى القطاع.

كما سيحظى الملف الليبى، وفقًا لمحللين، بأهمية خاصة فى خطاب الرئيس، مع استعراض تطورات الأزمة الليبية وسبل دعم العملية السياسية فى البلاد، والجهود المبذولة من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ ٨ سنوات، والتى تركت الدولة الليبية فريسة للمليشيات المسلحة وعصابات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تداعيات ذلك على ملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، جهودًا مصرية لتنسيق المواقف العربية، فى إطار زيارات ولقاءات مكثفة، كان أبرزها زيارة الأمير محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، إلى الإسكندرية، والقمة الثلاثية التى انعقدت يوم ٢٤ من الشهر الجارى، بين الرئيس السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، بقصر الاتحادية.

ومن المتوقع أن تحظى الجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى المناطق التى شهدت سيطرة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابى بدعم مصرى كبير أثناء انعقاد قمة تونس، فى إطار سياسة القاهرة الداعية إلى توحيد الجهود العربية فى مواجهة الإرهاب، والدعوة لوضع استراتيجية موحدة للقاء عليه.



محللون: اللقاءات المسبقة تهدف لتنسيق المواقف.. والقاهرة تجمع الشتات

شدد محللون سياسيون على أهمية اللقاءات الثنائية التى انعقدت مؤخرًا بين عدد من الزعماء والقادة العرب، وكذلك بين وزراء خارجية عدد من الدول، معتبرين أنها تأتى فى إطار تنسيق المواقف حول الأزمات التى يمر بها البيت العربى فى الوقت الراهن.

وأشار المحللون إلى أن الأجندة العربية فى قمة تونس تولى اهتمامها لعدد من القضايا الشائكة والمهمة، على رأسها: قضية الجولان، والأزمة فى سوريا، خاصة مع التطورات العسكرية الأخيرة، والتى تضمنت هزيمة «داعش» فى آخر معاقلها بـ«الباغور»، بالإضافة إلى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية، على الأرض.

كما أشاروا إلى أن القمة ستتناول مسألة التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية، وكذلك التدخلات التركية فى العراق وسوريا، ودعم النازحين فى العراق، بالإضافة مسائل دعم جهود السلام والتنمية فى السودان والصومال، وآليات تحقيق الأمن القومى العربى المشترك، وتطوير منظومة موحدة لمكافحة الإرهاب.

وحول جدول أعمال القمة، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية الدولية: «قمة تونس تأتى ردًا على المخاطر التى تحيط بمستقبل الوطن العربى، فى ظل وجود مشروع أمريكى تسعى واشنطن لفرضه على المنطقة بعد الانتخابات الإسرائيلية، كما حدث فى الاعتراف الأمريكى بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، وهو ما يعرف إعلاميًا بـ«صفقة القرن».

وأضاف: « اللقاءات التى بدأت بالقمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، واستقبال الرئيس السيسى لولى عهد أبوظبى، وزيارة قائد الجيش الليبى خليفة حفتر إلى المملكة العربية السعودية، وأخيرًا زيارة العاهل الأردنى إلى المغرب، تأتى لتنسيق المواقف العربية قبل القمة، لاتخاذ موقف جاد تجاه المشروع الأمريكى، الهادف لإيجاد شرق أوسط إسرائيلى».

وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد سعيد نوفل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك بالأردن: « مثل هذه اللقاءات تعد تمهيدًا للقمة ولم تكن تحدث من قبل بهذا الشكل، وهو تمهيد إيجابى لتجنب الخلافات التى يمكن حدوثها».

من جانبه، علق الدكتور عبدالرحمن مكاوى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الثانى بالدار البيضاء بالمغرب، على زيارة العاهل الأردنى للمملكة المغربية بقوله: «توجد علاقة تاريخية قديمة بين المملكتين الأردنية والمغربية، والقمة الثلاثية المصرية- الأردنية- العراقية، وجميع اللقاءات الثنائية التى تتم الآن قبيل القمة بشكل عام، هى من أجل تنسيق المواقف، خاصة أن العالم العربى أصبح مشتتًا ومنقسمًا على ذاته، بسبب كثرة القضايا والحروب فى المنطقة».

وحذر من كون الأمة العربية مقبلة على تقسيم وفوضى، ما لم يتم توحيد جهودها، وإحياء روحها، مؤكدًا أن مصر هى قلب الوطن العربى، وهى من لعبت دورًا جامعًا فى السابق، كما أنها تحاول الآن جمع الشتات وترميم البيت الداخلى العربى والتنسيق بين المواقف المختلفة.



عودة سوريا وصفقة القرن ومقاطعة قطر.. قضايا عالقة تنتظر الحسم

رغم جهود تنسيق المواقف التى سيطرت على المشهد العربى فى الأسابيع الأخيرة، فإن القادة العرب لم ينجحوا حتى الآن فى التفاهم حول بعض القضايا العالقة، التى تحتاج إلى الحسم من أجل إعادة ترتيب أوضاع البيت العربى بشكل نهائى، وتوحيد الصفوف فى مواجهة التدخلات الخارجية.

ويأتى على رأس هذه القضايا العالقة مسألة عودة الرئيس السورى بشار الأسد إلى شغل مقعد بلاده بالجامعة العربية، بعد ٨ سنوات تقريبًا من قرار وزراء الخارجية العرب تعليق عضوية سوريا فى الجامعة، والذى اتخذ فى نوفمبر ٢٠١١. ورغم الدعوات التى خرجت فى الآونة الأخيرة لإعادة سوريا إلى مقعدها فى ظل تغيرات الأوضاع على الأرض، إلا أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، صرح فى مؤتمر صحفى منذ أسابيع، بأن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية لم ينضج بعد، بسبب عدم التوافق بين الدول الأعضاء بشأنه.

أما الملف الثانى الذى يظل عالقًا فيتعلق بالموقف العربى من خطة التسوية الأمريكية المقترحة، والمعروفة إعلاميًا باسم «صفقة القرن»، خاصة بعدما أعلن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى بأن بلاده ستطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات بعض الدول بنقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس، بالإضافة إلى تبنى موقف واضح من الخطة الأمريكية للسلام مع إسرائيل، فى ضوء ما تتخذه إدارة ترامب من مواقف أحادية الجانب.

وسيكون مطروحًا للنقاش أيضًا، ملف الأزمة القطرية، فى ظل رفض الدوحة التجاوب مع دعوات الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لوقف تمويل ودعم الإرهاب، والتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة.

وختاما، يتعلق الملف الأخير بتطورات الأوضاع فى الجزائر، خاصة أن جامعة الدول العربية لم تعبر حتى اللحظة عن موقفها مما يحدث، ولم يخرج منها أى تصريح عن تطورات الأوضاع هناك، خاصة بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التى كانت مقررة فى أبريل المقبل، والحديث عن شغور مقعد الرئاسة الجزائرى.

وحول الموضوع، قال الدكتور محمد فايز فرحات، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجامعة العربية منذ تأسيسها لم تناقش أوضاعًا داخلية فى دولها إلا إذا كانت للموضوع أبعاد دولية.

واعتبر الخبير أن أزمة الانتخابات الجزائرية شأن داخلى، موضحًا أنها لن تتم مناقشتها فى القمة، وإلا فسيعد ذلك خروجًا عن طبيعة الجامعة العربية وتقاليدها.