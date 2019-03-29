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الجمعة 29/مارس/2019 - 09:45 م

ألبرت شفيق: التلفزيون ما زال المصدر الأهم لمنصات الديجيتال وليس العكس

ألبرت شفيق: التلفزيون
dostor.org/2571456

أكد رئيس قناة إكسترا نيوز الأستاذ ألبرت شفيق أن الشاشة العربية لم تفقد أهميتها، مشيرا إلى أن التليفزيون ما زال بشكله التقليدي يحقق نسب مشاهدة عالية

وخلال كلمته في جلسة "مستقبل التليفزيون" ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال شفيق إن الشاشة العربية تحتاج للخروج من نطاق الكلام الطويل والكثير إلى نطاق الصورة والفيديو الذي يختزل مفهوم المحتوى القصير، لافتًا إلى أن عدم مراعاة هذه التغيرات أدى إلى لجوء المشاهد العربي إلى المحتوى المعروض على الوسائل الرقمية.

وحول تأثير دخول لاعبين جدد في سوق التنافس المرئي مثل نتفليكس، وأمازون، وأبل.
أضاف ألبرت شفيق، أن دخول لاعبين جدد واستثمارات جديدة سيساعد على تزايد قدرات النطاق العريض ومعدلات انتشاره في تمكين أي جهاز قوي ليصبح محفزًا مهمًا للتليفزيون، بالإضافة إلى أن هذا التنافس يساهم بشكل مباشر فى رفع جودة الصورة وتقنيات البث.

وأوضح أن 90% من المشاهدين في الوطن العربي يفضلون التليفزيون بشكله التقليدي، مشيرا إلى أن التليفزيون ما زال المصدر الأهم لمنصات الديجتال وليس العكس.

وحول استراتيجية النجاح للتليفزيون العربي في الوقت الراهن، قال ألبرت شفيق إنه يعتمد في قناة إكسترا نيوز كاستراتيجية للنجاح والتنافس على الاستثمار في الإعلاميين الجدد، وعلى الصحفيين الشباب القادرين على إنتاج محتوى يلبي رغبة المشاهدين.

جدير بالذكر أن دورة هذا العام من المنتدى والمُقامة تحت شعار "الإعلام العربي: الواقع والمستقبل"، تسلط الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية الراهنة، وفي الجانب الآخر يركز المنتدى على مناقشة المستقبل المتوقع للإعلام العربي، ويستعرض في هذا السياق أفضل التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

ويشارك ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة للمنتدى أكثر من 70 متحدثًا مشاركين في أكثر من 56 جلسة ما بين جلسات حوارية، ونقاشية، وجلسات الــ 20 دقيقة التفاعلية، بالإضافة إلى شكل جديد من الجلسات يركز على تفاصيل المشهد الإعلامي العربي من منظور مختلف.

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