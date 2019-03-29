القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
فن
الجمعة 29/مارس/2019 - 09:37 م

مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية إحسان عبدالقدوس أكتوبر المقبل

مهرجان الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2571453

يحتفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل برئاسة الناقد الأمير أباظة، بمئوية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، بحضور نجله المهندس أحمد عبد القدوس، كما يصدر المهرجان بهذه المناسبة كتابًا يتناول مسيرته الأدبية والأعمال التي قدمتها السينما.
ويعد إحسان عبد القدوس من أهم الأدباء المصريين الذين أثروا الحركة السينمائية، حيث قدمت له السينما عشرات الأعمال من روايات أدبية تجاوزت 600 عملا.
يشار إلى أن الأديب الراحل ولد في الأول من يناير 1919 ورحل في 12 يناير 1990، كما يمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى العالمية وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.
وكان للأديب الراحل دور بارز في صناعة السينما كمؤلف وكاتب، حيث كتب السيناريو والحوار للكثير منها، وشارك في صياغة وكتابة حوار العديد من الأفلام مثل فيلم "لا تطفئ الشمس" للمخرج صلاح أبو سيف الذي كتب نص الحوار فيه.
وكتب الحوار أيضًا لفيلم "إمبراطورية ميم" الذي كانت قصته مكتوبة على أربعة أوراق فقط، من إخراج حسين كمال، وشارك الكاتبين سعد الدين وهبة ويوسف فرنسيس في كتابة سيناريو فيلم "أبي فوق الشجرة".
ووصلت عدد رواياته التي تحولت إلى أفلام ومسلسلات قرابة 70 فيلما ومسلسلا، منها ما عرض ومنها ما لم يعرض ليصبح أكثر كاتب وروائي له أفلام ومسلسلات في تاريخ السينما والتليفزيون المصري.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أقل من شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ شهر

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهرين

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

الآن

قائمة الزمالك.. الأبيض بالقوة الضاربة أمام الأهلي

طلب إحاطة لتأخر استخراج بطاقات معاش "تكافل وكرامة" لبعض الأسر لأكثر من عام

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر في كأس السوبر الإفريقي

تفاصيل زيارات الرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة

ads
الأكثر قراءة

النجم الساحلي يتأهل لنهائي كأس زايد للأندية

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

ألبومات الصور

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

أبعدته الحرب عن وطنه.. قصة سوري سحرته أسوان فاستقر فيها تاجرا

بالصور.. "ألسن الأقصر" تناقش التعديلات الدستورية فى ندوة طلابية

السيطرة على حريق بمخزن لـ"النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)

رياضة

مدرب الوحدة: نسعى للوصول إلى المربع الذهبي بالدوري الاماراتي

الشارقة يحلق في صدارة الدوري الإماراتي بالفوز على الجزيرة

جائزة البحرين الكبرى: سيطرة فيراري على التجارب الحرة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

النجم الساحلي يتأهل لنهائي كأس زايد للأندية

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

الرئيس نيوز

غابت مصر في الأولى وانسحب القذافي من الثانية.. ماذا حدث عندما انعقدت القمة بتونس؟

طلب إحاطة عاجل بسبب تأخر استخراج "معاش السيسي" لأكثر من عام

السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب"

​ مخاوف من زيادة الأسعار عقب صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة

كشكول

ننشر "بوكليت" الجغرافيا للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

فتح باب الترقية للمعلمين الذين أمضوا ٥ سنوات بوظيفة الكادر

ننشر "بوكليت" الصرف للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

ننشر "بوكليت" النحو للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

تعرف على مهام واختصاصات رئيس عام امتحانات الثانوية العامة

الأمصار

أمريكا والصين تحرزان تقدماً في المحادثات التجارية

مسئول أمريكي: واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمحاولة اغتيال سكريبال

البحرية الليبية تنقذ 117 مهاجراً غير شرعياً

حماس: إسرائيل ستكون تحت الاختبار في تنفيذ اتفاقية الهدنة

قتلى حوثيون في غارات للتحالف على مريس

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مدرب إنجليزي يقطع الإنترنت عن لاعبيه

الأسطول الياباني يتحرك لصيد 127 حوتًا في المياه الساحلية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

التغير المناخي يسهم على انتشار البعوض الحامل للأمراض

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎