دجلة يفوز على سموحة (3-2) وإنبي يتعادل مع الإسماعيلي في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على مضيفه سموحة (3-2) خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على إستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية وادي دجلة:- إبراهيما نداي في الدقيقتين 21، 63، وحسام عرفات في الدقيقة 69، فيما سجل هدفي سموحة اللاعبان ديريك نسيبامبي في الدقيقة 52، وحسام حسن في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز رفع وادي دجلة رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الـ15.

وفي مباراة آخرى بالجولة الـ23 والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي أمام ضيفه الإسماعيلي دون أهداف خلال اللقاء الذي جمعهما على إستاد بتروسبورت.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، فيما أصبح إنبي في المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.