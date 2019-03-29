"التجارب العالمية" في ختام مؤتمر رياضة المرأة العربية

عُقِدَت الجلسة الختامية الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لرياضة المرأة العربية، اليوم الجمعة، بعنوان "التجارب العربية والعالمية في قطاع رياضة المرأة"، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وترأستها وأدارتها جهاد عامر عضو مجلس النواب ورئيسة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.



وأشادت جهاد عامر بالجهود التي بُذِلَت خلال المؤتمر والندوات والورش التي نُظِمَت على هامشه، مضيفة: "كل الشكر لشركاء نجاح هذا المؤتمر وللدول التي تسعى لتحقيق المكانة المثلى للمرأة وحمايتها لكي تجد ما تصبو إليه وتحقيق التنمية المستدامة".



من جانبها، تحدثت مارجيكى فلييورين رئيسة الاتحاد الأوروبي للهوكي، عن تجربتها الرائدة واستعرضت المفاهيم المختلفة والخاصة بالمرأة داخل المجتمعات المختلفة، مؤكدة أن كل شخص يحتاج لممارسة الرياضة سواء راجل أو امرأة.



فيما قالت نهاد البطيخي رئيسة نادى المرأة بالأردن إنها تنتمي لأسرة رياضية وشاركت في بطولة العالم لتنس الطاولة عام 1969.

ووجهت الشكر للوزير أشرف صبحي على لحضوره المؤتمر، وأشادت بهذا المؤتمر الرائع الذي أظهر قيادات نسائية على أعلى مستوى.



وأكدت ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أنها بدأت كمتطوعة في العديد من الاتحادات وتدرجت في اتحاد السلة واللعاب القوى وأصبحت اليوم مدير عام المؤسسة.



وأضافت أن إمارة الشارقة عملت على الاهتمام بالنشء حتى أصبحت الإمارة صديقة للأطفال، وكان هناك اهتماما خاصا برياضة المرأة حيث أعطاها الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات الكثير من الاهتمام، وفي التسعينيات كانت الشارقة تنظم بطولات غير رسمية لرياضات الطائرة النسائية.



وقالت مريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن تجربة الأكاديمية تجربة رائدة في مجال الرياضة النسائية بكافة الأعمار، حيث تعمل على غرس المبادئ وتعليم النشء ممارسة الرياضة، واستطعنا من خلال العمل الجاد على تطوير الأجيال وإزالة الحواجز والتعرف على المواهب وجعل إمارة أبو ظبي قبلة للأحداث الرياضية النسائية.



وأكدت أن الأكاديمية تحرص على استقطاب الأحداث العالمية وعلى تعزيز المواهب النسائية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء نادي العين وأبو ظبي للسيدات ليكونان شاهدين على قدرة المرأة على المنافسة.



من جانبه، وجه أحمد حلمي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التحية للمرأة العربية، مضيفا "هي قاسم مشترك في جميع إنجازات الراجل، وهي الشاعرة والكاتبة في كل موقف لذلك كان يجب علينا وضع نص لتمكين المرأة، مشيرا إلى أن المرأة تتعرض لانتقادات شديدة لتمكينها سياسيا وهذا أمر يجب تغييره.



ولفت إلى أن المرأة أصبحت مؤثرة في العمل السياسي لذلك كان من الواجب مشاركتها في العمل السياسي بكوتة معينة داخل المجلس.

واختتم كلمته قائلا إن تمكين المرأة أصبح توجه دولة ومطلب الشارع، فالمرأة أصبحت البوصلة التي تسير الكثير من الأمور حيث أثبتت نجاحها في كل وزارة وعمل برلماني.



وفي ختام الندوة، قدمت مريم المنصوري درع تكريم لعصام الهلالي رئيس الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي ورئيس المؤتمر، وقام من جانبه عصام الهلالي بتكريم جميع المشاركين في الندوة.



يذكر أن مؤتمر رياضة المرأة العربية ينعقد لأول مرة بمصر يومي 28 و29 مارس، وتنظمه الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي ووزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعُقِدَت اليوم ندوة أخرى على هامش المؤتمر عن العنف والتحرش في رياضة المرأة.