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الجمعة 29/مارس/2019 - 09:29 م

اتفاق أذربيجاني أرميني على مواصلة الحوار المباشر حول قره باغ

اتفاق أذربيجاني أرميني
أ ش أ
dostor.org/2571446

اتفق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في اجتماع عقد في فيينا حول ناجورنو قره باخ، على مواصلة الحوار المباشر، وذلك وفقا لبيان مشترك لوزيري خارجية البلدين والرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "أصدر رئيس الوزراء والرئيس تعليمات للوزيرين للاجتماع بالرؤساء المشاركين في المستقبل القريب، واتفقوا أيضًا على مواصلة حوارهم المباشر"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بنهاية الحقبة السوفيتية على خلفية أحداث سومجايث واندلاع الأزمة حول إقليم قره باخ الجبلي في فبراير عام 1988، بعد أن قرر الإقليم، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، ثم إعلانه في عام 1991 الاستقلال كجمهورية قره باخ الجبلية، وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان سيطرتها على الإقليم.

ويذكر أيضا أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت في عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي المباحثات المذكورة ما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا، حيث إنها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.

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