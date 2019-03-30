331.60 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 331.60 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 350 دولارًا للطن.
تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 331.60 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 350 دولارًا للطن.
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