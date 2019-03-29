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الجمعة 29/مارس/2019 - 09:10 م

مسئول عراقي: 4ر571 مليار دولار عوائد جولات التراخيص خلال 8 سنوات

مسئول عراقي: 4ر571
وكالات
dostor.org/2571432

قال مسئول كبير بقطاع النفط العراقي مساء اليوم الجمعة إن جولات التراخيص لاستثمار الحقول النفطية في البلاد حققت "إنجازات كبيرة في رفع الطاقات الإنتاجية من النفط الخام إلى أرقام غير مسبوقة".
وأضاف عبدالمهدي العميدي المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية بوزارة النفط العراقية في محاضرة اليوم أن عقود جولات التراخيص المبرمة مع شركات عملاقة "سجلت منعطفا مهما" في مجال صناعة النفط في البلاد لتطوير حقول نفطية، أبرزها الرميلة والزبير ومجنون وغربي القرنة الأول والثاني والحلفاية وحقول ميسان.
وأوضح أن العراق أنتج من جميع حقول جولات التراخيص التي تديرها شركات أجنبية للفترة من عام 2018-2010 اكثر من 8مليارات و500مليون برميل من النفط الخام، وحققت عوائد مالية تجاوزت 571 مليارا و400 مليون دولار.
وأشار العميدي إلى أن صافي أرباح الشركات الأجنبية العاملة في إطار جولات التراخيص بلغ نحو 7 مليارات دولار للفترة من، 2018-2010 وذكر العميدي أن الهيئة العامة للضرائب العراقية حققت لنفس الفترة أرباحا مالية تجاوزت 5ر2 مليار دولار، فيما بلغت تكلفة إنتاج برميل النفط الخام العراقي الرأسمالية والتشغيلية والأجور الربحية 9 دولارات و5 سنتات، فيما سيستمر انخفاض تكلفة الإنتاج عن هذا المعدل سنويا.
وقال إن لدى العراق مشروعا كبيرا بالتعاون مع احدى الشركات النفطية العالمية، أطلق عليه اسم "مشروع الجنوب المتكامل لتطوير حقلي بن عمر وارطاوي، وبناء مشروع ماء البحر لمعالجة الحقول النفطية، وتوسيع الطاقة التصديرية للنفط الخام إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن العراق "يجري حاليا اتصالات مع الكويت وايران، لحسم موضوع الحقول النفطية الحدودية المشتركة، وأن المفاوضات مع الكويت سجلت تقدما كبيرا فيما لم تسجل الاتصالات مع إيران أية صيغة اتفاق".

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