المنيا 2003 يهزم "بوش" بثلاثية فى عقر داره بدورى القطاعات

نجح لاعبو نادي المنيا مواليد 2003، في خطف فوز مهم ومستحق من فريق "بوش" أحد أندية محافظة بني سويف ضمن مباريات الدور الأول لدوري القطاعات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تمكن الفريق المنياوي من السيطرة على المباراة التي أقيمت بملعب مركز شباب المدينة ببني سويف وسجلوا 3 أهداف وأضاعوا العديد من الفرص، سجل الأهداف كل من مازن عليان، وعبد الرحمن ناصر بوله، ومصطفى عاطف، ليرتفع رصيد المنيا لـ 7 نقاط في المركز الثاني بينما يتصدر بني سويف المجموعة بـ10 نقاط.

يقود فريق المنيا مواليد ٢٠٠٣ إسماعيل مصطفى مديرًا فنيًا، ومحمد عمر مدرب عام، ومحمد يسري مدرب حراس مرمى، ومحمد العباس أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد مدير مالي وإداري، وياسر عبد الوهاب مدير قطاع الناشئين.