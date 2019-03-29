محافظة الجيزة تستعد لعيدها القومى الأحد المقبل

تجرى محافظ الجيزة استعدادات مكثفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة للاحتفال بعيدها القومى، الأحد المقبل الموافق 31 مارس الجاري، والذي يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة "الشوبك" بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919.



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تستقبل هذا العام العيد القومى المئة وأنه بالطبع سيكون مختلفا عن الأعوام السابقة وسيشعر المواطن بتحسن ملحوظ فى الخدمات، مؤكدًا أنه عمل خلال الفترة الماضية على دراسة المشكلات التي تواجه المحافظة من مياه وصرف وإشغالات ومخالفات بناء ونظافة.



وأضاف راشد فى تصريح صحفى أن المحافظة ستفتتح عدد من المشروعات القومية التى يستفيد منها الأهالى بالتزامن مع العيد القومى للمحافظة من بينها افتتاح 10 مدارس جديدة، ومحطتين للصرف الصحى بنزلة البطران، وكذلك افتتاح المرحلة الأولي من محطتى جزيرة الدهب والحوامدية الشهر المقبل للقضاء على مشكلة المياه تدريجيًا بالجيزة.



ووعد المحافظ أهالى الجيزة أن الصيف المقبل سيشهد تحسن ملحوظ فى مشكلة انقطاع المياه ولن يكون هناك صيف ساخن مرة أخرى، وذلك من خلال خطة تنفذها المحافظة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.



وأشار الى أنه سيتم افتتاح عدد كبير من مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية، واستكمال المتوقف منها خلال الفترة الماضية، موضحا أن المحافظة اعتادت كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بذلك اليوم لتمتد طرق التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطني الجيزة.



وأكد المحافظ أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بأنحاء المحافظة حتى تظهر بصورة مشرفة أثناء الاحتفال بالعيد القومى.