ضبط 74 ألف علبة سجائر مغشوشة ومقلدة بالإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم لمكافحة الغش التجاري، من ضبط عاطل لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السجائر المهربة أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبعضها مغشوش ومقلد لماركات مسجلة.



وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة التحريات، تم مداهمة مخزن يمتلكه المتهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل شرق المدينة، وضبط بداخله 41 كرتونة مقلدة أجنبية الصنع، و33 كرتونة سجائر مقلدة ومغشوشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.