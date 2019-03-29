آمال الاتحاد بالبقاء بالدوري السعودي تتلقى ضربة قوية بالهزيمة من الفيصلي

فرط الاتحاد في تقدمه بهدفين على مستضيفه الفيصلي ليخسر 3-2 وتتلقى آماله في البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ضربة قوية اليوم الجمعة.



وفقد الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة في سبيله للنجاة من الهبوط، قبل خمس جولات على النهاية، وتعرض للخسارة الأولى بعد انتصارين وتعادل في اخر ثلاث مباريات ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز 13 بينما تقدم الفيصلي للمركز السادس برصيد 36 نقطة.



وكان الاتحاد قريبا من الفوز بعد هدفين متتاليين عبر المغربي مروان دا كوستا بضربة رأس في الدقيقة 20 إثر ركلة ركنية وجاري روريجيز من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31.



لكن سلطان مندش قلص الفارق للفيصلي قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق إثر هجمة مرتدة وضعته في مواجهة فواز القرني حارس الضيوف ليضع الكرة في الشباك بسهولة.



واستعان الحكم بتقنية الفيديو قبل أن يحتسب هدف حمدان الشمراني للفيصلي في الدقيقة 69 إثر ركلة ركنية ومتابعة ضربة رأس ارتدت من الدفاع.



ونجح لويس جوستافو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع حيث تلقى تمريرة طويلة انفرد على إثرها بمرمى القرني ووضع الكرة في الشباك.