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الجمعة 29/مارس/2019 - 08:29 م

تغيير موعد الانتخابات الرئاسية في تونس إلى 17 نوفمبر المقبل

تغيير موعد الانتخابات
أ ش أ
dostor.org/2571391

قرَّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تحديد موعد 17 نوفمبر 2019 لإجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى التونسيين بالداخل، وأيام 15 و16 و17 نوفمبر 2019 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

وأكد رئيس الهيئة نبيل بفون - في تصريحات اليوم الجمعة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"- أن مجلس الهيئة العليا للانتخابات صادق رسميا اليوم على مبدأ تعديل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن هيئة الانتخابات كانت أعلنت في 6 مارس الجاري تنظيم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في الداخل في 10 نوفمبر 2019، وخارجها أيام 9 و10 و11 نوفمبر 2019، وهو ما يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف والتي تتواصل الاحتفالات به لمدة أسبوع بولاية القيروان التونسية.

وطالب عدد من منظمات المجتمع المدني بولاية القيروان ومن الأحزاب السياسية، هيئة الانتخابات، بتعديل موعد الانتخابات الرئاسية حيث أن اعتماد هذا التاريخ من الناحية العملية سيؤثر سلبا على نجاح الاحتفالية بذكرى المولد النبوي، من النواحي الاقتصادية والثقافية والسياحية والدينية.

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