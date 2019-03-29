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الجمعة 29/مارس/2019 - 08:26 م

وزير الخارجية الجزائري: الجولان السورية أرض عربية محتلة

وزير الخارجية الجزائري:
أ ش أ
dostor.org/2571387

جدد رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية الجزائري، اليوم الجمعة، موقف بلاده الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة -وفقا لقررات الشرعية الدولية-.

وقال لعمامرة، في كلمة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بتونس تحضيرًا للقمة العربية الـ30، ونقلتها -وكالة الأنباء الجزائرية-، "نعرب مجددًا عن موقفنا الثابت باعتبار الجولان العربي السوري أرضًا عربية محتلة -وفقا لقررات الشرعية الدولية-، لا سيما القرار رقم 497 لسنة 1981 القاضي ببطلان القرار الذي اتخذه الكيان الإسرائيلي بفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل واعتباره لاغيًا ودون أية شرعية دولية".

وأضاف: "يجب احترام المجتمع الدولي لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض أو ضمها بالقوة أو الاعتراف عن غير حق بالسيادة عليها، خاصة من قبل الدول التي تضطلع بمسئولية رئيسية في حفظ وصون السلام والأمن الدوليين الملقاة على عاتقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وعن الأزمة في سوريا، أشار لعمامرة إلى موقف الجزائر الداعي منذ البداية إلى الحل السياسي الذي يرتكز إلى الحوار والمصالحة الوطنية بما يكفل المحافظة على سيادة واستقرار سوريا ووحدة شعبها وترابها.

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