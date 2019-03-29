طائرة عسكرية روسية تحلق فوق قواعد أمريكية في إطار اتفاق "السماء المفتوحة"

حلقت الطائرة العسكرية الروسية "تو-154 إم إل كا-1"، المخصصة لمراقبة الدول الأجنبية، فوق عدد من القواعد الأمريكية داخل الولايات المتحدة في إطار الاتفاق الدولي حول "السماء المفتوحة".



وذكرت قناة إخبارية روسية، اليوم الجمعة، أن الطائرة "تو-154 إم إل كا-1" المجهزة بمعدات تصوير ومراقبة، أقلعت من القاعدة الجوية الأمريكية "جريت فولز" في ولاية مونتانا، ولعدة ساعات قامت برحلة غربي البلاد، في ولايتي نيفادا وكاليفورنيا.



وحلقت الطائرة على وجه الخصوص بالقرب من قاعدتي "ليمور" و"تشاينا ليك" الجويتين وساحة "فورت إيروين" للتدريب، كما حلقت فوق قواعد "إدواردز" و"كريتش" و"نيليس" الجوية.



وقامت الطائرة بالرحلة على ارتفاع يزيد قليلا عن أربعة كيلومترات عن سطح الأرض، زاد إلى 9 كيلومترات في منطقة نيفادا للتدريبات والاختبارات العسكرية (NTTR).



يُذكر أن معاهدة السماء المفتوحة (الأجواء المفتوحة) وقعتها الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1992. وصدقت روسيا عليها بعد تسع سنوات، في عام 2001. وبموجب هذه الاتفاقية، تتمكن الدول الموقعة من التحليق فوق أراضي بعضها البعض لمراقبة النشاطات العسكرية.