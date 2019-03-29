القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 08:17 م

رئيس وزراء روسيا عن قانون حماية الإنترنت: لن نكون مثل الصين

رئيس وزراء روسيا
أ ش أ
dostor.org/2571378

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، إنه فيما يخص قانون حماية الإنترنت، لن يكون في روسيا التحكم مثل ذلك التحكم الموجود في الصين، فالسلطات لا تسعى إلى فرض مثل هذه القيود.

وأكد مدفيديف، "بالطبع لن يكون لدينا التحكم مثل ذلك الذي في الصين، إن هذا التحكم في كثير من الأحيان لا يعطي النتائج المستهدفة التي من أجلها فُرِضت هذه الضوابط بالمقام الأول، ومع ذلك فنحن لا نسعى لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، ولن يكون هنا أي جدار حماية".

وكان نواب في مجلس الدوما الروسي قد طرحوا نهاية العام الماضي مشروع قانون يمنح هيئة الرقابة على الاتصالات حق التحكم مركزيًا بالإنترنت وشبكات الاتصال العامة في حال ورود مخاطر خارجية.

وينص مشروع القانون على تنفيذ التحكم المركزي بشبكات التواصل الاجتماعي لمواجهة التهديدات الخارجية؛ وذلك بتمرير تعليمات إلزامية لمشغلي أو أصحاب شبكات الاتصالات التكنولوجية، وذكرت المذكرة التوضيحية ذات الصلة أنه قد تم تطوير مشروع القانون مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة "العدوانية" للاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي السيبراني التي تم إقرارها في سبتمبر 2018.

كما تنص المذكرة التوضيحية على أنه "في ظل هذه الظروف، فإن اتخاذ التدابير الوقائية يُعد أمرًا ضروريًا لضمان التشغيل المستقر للإنترنت في روسيا على المدى الطويل وزيادة سلامة عمل شبكة الإنترنت الروسية".

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