الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 22 ألفًا و800 ميجاوات

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الخميس، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة هو 22 ألفًا و800 ميجاوات مقابل 24 ألفًا و600 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و972 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددًا من الخدمات لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، إذ فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 الذي تلقى أكثر من 5 ملايين مكالمة خلال 27 شهرًا حتى ديسمبر 2018.