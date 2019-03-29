ماكرون: فرنسا البلد الأكثر استعدادًا لخروج بريطانيا من دون اتفاق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن فرنسا هي "البلد الأكثر استعدادًا" لإدارة تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، حتى وإن توجب "تسريع الاستعدادات" والتفاوض مع لندن بشأن ملف الصيد البحري.

وحذر ماكرون، أمام نواب من شمال البلاد، قبيل رفض البرلمان البريطاني للمرة الثالثة الاتفاق التي تفاوضت بشأنه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من أنه "إذا لم يعط البريطانيون في أبريل موافقتهم، لن يكون هناك اتفاق وسنتجه نحو بريكست قاس مع كل ما ينطوي على ذلك من تداعيات".

وأضاف أنه في هذه الحالة "سنسرع المرحلة النهائية من التحضيرات لكننا، بلا أدنى شك، البلد الأكثر استعدادًا (لذلك) بين البلدان المعنية مباشرة".

وردًا عن أسئلة النواب عن مصير الصيادين الفرنسيين الذين يعملون في المياه البريطانية، قال إن الحوار مع البريطانيين بدأ بهذا الشأن.

وأوضح أن البريطانيين يمكنهم "أن يسيطروا بنسبة مئة بالمئة على الوصول إلى مياههم، لكنهم لا يستطيعون تحويل (منتجات الصيد البحري) دون باقي البلدان الأوروبية" مشددًا على حاجة البلدان لبعضها البعض.

وفي الاتحاد الأوروبي تتيح السياسة المشتركة للصيد لكافة المراكب الأوروبية دخول مناطق الصيد في باقي الدول الأعضاء، شرط احترام حصص الصيد. لكن مع بريكست تنوي الحكومة البريطانية استعادة سيادتها البحرية والسيطرة على مياهها الواسعة والغنية بالسمك.