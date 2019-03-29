مفوض أوروبي يحذر ألمانيا من تغيير قواعد الاتحاد لحماية الملكية الفكرية

حذر "جونتر أوتينجر" مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة ألمانيا، من التحرك الأحادي، لتخفيف حزمة قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية المثيرة للجدل التي أقرها البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الحالي.



وقال "أوتينجر" الألماني الجنسية عبر موقع "بوليتيكو" الإخباري على الإنترنت: "لا أود أن أبدو كمعلم، لكن اتوقع من الحكومة الألمانية الالتزام بتطبيق الاشتراطات الملزمة لهذه القواعد.. المفوضية (الأوروبية) لن تقبل بأي شيء بخلاف ذلك".

يذكر أن "أوتينجر" يتولى حاليا مفوضية الموازنة في الاتحاد الأوروبي، لكنه كان صاحب اقتراح إصلاح قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي عام 2016 عندما كان مفوضا للشؤون الرقمية. وكان البرلمان الأوروبي قد وافق يوم الثلاثاء الماضي على حزمة إصلاح قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية. ويجب أن توافق دول الاتحاد الأوروبي رسميا على هذه الحزمة حتى تدخل حيز التنفيذ.

ويثير القانون الأوروبي الجديد جدلا خاصا في ألمانيا. ومن بين البنود المثيرة للجدل إلزام منصات التواصل الاجتماعي بالتأكد من أن المحتوى الذي يبثه المستخدمون لا ينتهك قواعد الملكية الفكرية. ويخشى المنتقدون من أن يؤدي هذا القانون إلى ما يسمى ترشيح أو تنقية المحتوى بشكل آلي ما سيؤثر على حرية تدفق المعلومات مع إمكانية منع محتوى قانوني من الظهور.

من ناحيته قالت وزيرة العدل الألمانية "كاترينا بارلي" إنها تأسف لوجود البند الخاص بتنقية المحتوى في النسخة النهائية للقانون الأوروبي، في حين قال قادة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إن ألمانيا يمكن أن تطبق القانون دون تطبيق هذه المادة.