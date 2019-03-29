مبيعات ديون الأسواق الناشئة تهبط 15 بالمئة في الربع الأول

سجلت مبيعات السندات من المقترضين في الأسواق الناشئة هبوطا بنسبة 15 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والآفاق للأشهر المقبلة ملبدة بالغيوم بسبب اضطرابات الأسواق ومخاوف من ركود عالمي وأزمة مالية أخرى في تركيا.



لكن بعض المقترضين الذين تحركوا بنشاط في السوق في الربع الأول وجدوا طلبا قويا من مستثمرين يبحثون عن مراهنات مرتفعة العائد لكنها تنطوي على مخاطر أكبر.



ولقي أول إصدار دولي للسندات من بنين وإصدار للسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار من غانا، أكبر منتج للكاكاو في العالم، استقبالا حسنا من المستثمرين.



وجمعت أيضا الدولتان الخليجيتان المتنافستان قطر والسعودية، 12 مليار دولار و7.5 مليار دولار على الترتيب من مبيعات للسندات.