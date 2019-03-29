بورصة المغرب تغلق منخفضة بعد خسائر التأمين

أغلقت الأسهم في المغرب منخفضة في نهاية تداولات اليوم الجمعة؛ حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وسُجلت خسائر في قطاعات العقارات، التأمين والأخشاب والورق.



عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي سجل انخفاض عند 1.63%، ووصل الى خلال 3 شهور أدنى مستوى قياسي له.



من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم سوطيما (CS:SOT)، الذي ارتفعت قيمته 5.94% أو 98 نقطة وبلغ سعره 1748 عند الإغلاق. في المقابل، سهم ستوكفيس نورد (CS:SNA) واصل ارتفاعه عند 4.15% أو 0.54 نقطة وأغلق عند سعر 13.54، في حين سهم مصرف المغرب (CS:CDM) زاد 3.97% أو 23 نقطة بسعر 603 عند نهاية الجلسة.