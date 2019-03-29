بورصة لندن تغلق مرتفعة بنهاية التعاملات

أغلقت الأسهم في المملكة المتحدة مرتفعة في نهاية تداولات يوم الجمعة؛ حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وسُجلت مكاسب في قطاعات التشييد ومواد البناء، الهندسة الصناعية والنقل الصناعي.



عند نهاية التداولات في لندن، Investing.com بريطانيا 100 زاد بنسبة 0.58%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في Investing.com بريطانيا 100 برز سهم Antofagasta PLC (LON:ANTO)‎، الذي ارتفعت قيمته 3.60% أو 33.60 نقطة وبلغ سعره 966.00 عند الإغلاق. في المقابل، سهم CRH PLC (LON:CRH)‎ واصل ارتفاعه عند 3.49% أو 80.00 نقطة وأغلق عند سعر 2375.00، في حين سهم Anglo American PLC (LON:AAL)‎ زاد 3.08% أو 61.30 نقطة بسعر 2053.50 عند نهاية الجلسة.