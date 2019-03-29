السجن 4 سنوات لإيواء مرتكبي هجمات باريس 2015

قضت محكمة فرنسية اليوم الجمعة بالسجن لمدة أربع سنوات على رجل قام تأجير شقة لإرهابيين كانوا هاربين من العدالة بعد هجمات باريس في نوفمبر عام 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.



ووفقا لبيان من الادعاء، وجدت محكمة استئناف باريس أن جواد بن داوود مذنب للتستر على إرهابيين مطلوبين.



وزعم بن داوود أنه لم تكن لديه معرفة أن الأشخاص الثلاثة الذين استأجروا شقته البسيطة في ضاحية سان دينس الواقعة بالجزء الشمالي من باريس يوم 15 نوفمبر كانوا مطلوبين لتورطهم في هجمات قبل ذلك يومين.



وقتل المسلحان وسيدة مرافقة لهما عندما داهمت الشرطة الشقة يوم 18 نوفمبر، ما أدى لاشتباكات عنيفة بالأسلحة، فجر خلالها أحد المشتبه بهم نفسه.



كان بن داوود قد تمت تبرئته في محاكمة أولية العام الماضي لكن الادعاء استأنف في الحكم.



وتم الحكم أيضا على اثنين من الشركاء بنفس الجريمة العام الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات (مع إيقاف التنفيذ لمدة سنة) وخمس سنوات. وتم تأييد واحد من الحكمين في الاستئناف اليوم الجمعة، بينما ألغى الرجل الآخر استئنافه.