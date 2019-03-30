بعد إطلاقها.. 5 معلومات عن "نجدة المستهلك"

انطلقت مجموعة سيارات مجهزة، تابعة لجهاز حماية المستهلك، تحت مسمى "الضبطية 4101 القضائية"، بقيادة اللواء راضي عبد المعطي، رئيس الجهاز، ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذه السيارات في سياق السطور التالية:



1- سهولة استخدامها في أي وقت، خاصة في الميادين العامة والمطارات، بالإضافة إلى القطارات ومترو الأنفاق.



2- تستخدم سيارات "نجدة المستهلك" عن طريق استخدام الإنذارات، مثل سيارة الشرطة، وغيرها.



3- عربات "الضبطية القضائية" مزودة بـ"جي بي إس"، لمتابعة خط سيرها، والتحكم في تحركاتها.



4- تقف هذه السيارات في الأسواق الشعبية والمتاجر، لمتابعة كل ما هو متعلق بحركة البيع والشراء.



5- يمكن تقديم الشكوى دون الاتصال من الهاتف المحمول، من خلال الماكينات المعدة لذلك.