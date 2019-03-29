نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلاع حريق في قطعة أرض، دون حدوث أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق بقطعة أرض في شارع الجداوي، دائرة قسم المنشية.



وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وتبين من المعاينة هذه قطعة الأرض مأوى للـ"نبيشة" لتخزين مخلفاتهم، واندلعت النيران عن طريق الاشتعال الذاتي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.