القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
محافظات
الجمعة 29/مارس/2019 - 07:33 م

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

نيابة المنشية تطلب
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2571347

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلاع حريق في قطعة أرض، دون حدوث أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق بقطعة أرض في شارع الجداوي، دائرة قسم المنشية.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وتبين من المعاينة هذه قطعة الأرض مأوى للـ"نبيشة" لتخزين مخلفاتهم، واندلعت النيران عن طريق الاشتعال الذاتي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية
نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية
اقرأ أيضًا
منذ سنة

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر في كأس السوبر الإفريقي

تفاصيل زيارات الرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة

الأنباء الفرنسية: مصر تنجح مجددًا فى الحد من العنف بغزة قبل ساعات من "يوم الأرض"

السيسي يزور واشنطن خلال الأسبوع الثاني من أبريل تلبية لدعوة ترامب

ads
الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

قائمة الزمالك.. الأبيض بالقوة الضاربة أمام الأهلي

"أمن الإسكندرية" يضع خطة لتأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك

ألبومات الصور

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

بالصور.. "ألسن الأقصر" تناقش التعديلات الدستورية فى ندوة طلابية

السيطرة على حريق بمخزن لـ"النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)

أطفال "متلازمة داون" يحتفلون باليوم العالمي في الإسكندرية (صور)

رياضة

آمال الاتحاد بالبقاء بالدوري السعودي تتلقى ضربة قوية بالهزيمة من الفيصلي

المصرية هنا رمضان تتأهل إلى قبل نهائي بطولة "كورتكير نورثيرن" المفتوحة للاسكواش

الكأس السوبر الإفريقية: الرجاء البيضاوي يحرز اللقب للمرة الثانية

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

قائمة الزمالك.. الأبيض بالقوة الضاربة أمام الأهلي

"أمن الإسكندرية" يضع خطة لتأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك

الرئيس نيوز

غابت مصر في الأولى وانسحب القذافي من الثانية.. ماذا حدث عندما انعقدت القمة بتونس؟

طلب إحاطة عاجل بسبب تأخر استخراج "معاش السيسي" لأكثر من عام

السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب"

​ مخاوف من زيادة الأسعار عقب صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة

كشكول

تعرف على مهام واختصاصات رئيس عام امتحانات الثانوية العامة

ننشر "بوكليت" البلاغة للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

لطلاب المعاهد الأزهرية فى الخارج.. كيف تعرف رقم جلوسك؟

كيف يؤدى طلاب الأزهر فى الخارج الامتحانات فى القنصليات؟

غدًا.. بدء امتحانات طلاب المعاهد الأزهرية فى الخارج

الأمصار

حماس: إسرائيل ستكون تحت الاختبار في تنفيذ اتفاقية الهدنة

قتلى حوثيون في غارات للتحالف على مريس

على هامش القمة.. رفض عربي حاسم للتواجد التركي بسوريا

الجزائر تنفي منع دبلوماسيين وسياسيين من السفر

إيطاليا: إصابة 50 شخصا بتصادم قطارين في مقاطعة كومو

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مدرب إنجليزي يقطع الإنترنت عن لاعبيه

الأسطول الياباني يتحرك لصيد 127 حوتًا في المياه الساحلية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

التغير المناخي يسهم على انتشار البعوض الحامل للأمراض

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎