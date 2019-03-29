القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 07:31 م

رئيس قسم الصدر بالقصر العينى يحذر من خروج الأطفال أثناء العواصف الترابية

رئيس قسم الصدر بالقصر
فاتن خديوى _ سارة سعودى
dostor.org/2571346

حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، من تعرض مرضى الحساسية الصدرية، للأتربة المصاحبة لنشاط الرياح الذي يصل إلى حد العاصفة، ما يؤثر على صحة الأشخاص.

وشدد سالم، على الأمهات في المنازل الانتباه جيدا من الطقس غير المستقر، كونه يُضعف مناعة الصغار، ويكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

ونصح رئيس قسم الصدر بطب قصر العيني، بعدم خروج الأطفال من المنزل أثناء العواصف الترابية، وفي حال الخروج يتم ارتداء كمامات، فضلا عن إغلاق جميع نوافذ المنزل، وتخفيف حدة التراب عن طريق رش رذاذ ماء.

وفي حالة إصابة المريض بالحساسية، أكد سالم، ضرورة الالتزام باستخدام البخاخات والدواء في الأوقات المخصصة لهم، واستشارة الطبيب المعالج هاتفيا.

كما نصح بتناول السوائل الدافئة لتحسين صحة الجهاز التنفسي، والغذاء الصحي لتقوية المناعة والحماية من الأمراض المعدية.

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