القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
عالم
الجمعة 29/مارس/2019 - 07:29 م

تفاصيل تهديد "ترامب" لإغلاق الحدود مع المكسيك

تفاصيل تهديد ترامب
أ ش أ
dostor.org/2571345

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بغلق حدود بلاده مع المكسيك كليا أو جزئيا، الأسبوع المقبل، ما لم توقف السلطات المكسيكية جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية.

وكتب ترامب، -عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"-، اليوم الجمعة: "أعطانا الديمقراطيون أضعف قوانين للهجرة في أي مكان بالعالم. المكسيك لديها الأقوى، ويجنون أكثر من 100 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة. من ثم، يجب على الكونجرس تغيير قوانيننا الضعيفة للهجرة الآن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ويجب على المكسيك منع (المهاجرين) غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة عبر بلدهم وحدودنا الجنوبية. جنت المكسيك لسنوات عديدة ثروة من الولايات المتحدة، أكثر بكثير من أية تكاليف حدودية. إذا لم توقف المكسيك على الفور كل الهجرة غير الشرعية القادمة إلى الولايات المتحدة من خلال حدودنا الجنوبية، سأغلق الحدود، أو أجزاء كبيرة منها، الأسبوع المقبل".

وأوضح أن وقف زحف المهاجرين سيكون سهلا للغاية على المكسيك، مشيرا إلى أن بلاده تخسر الكثير من المال مع المكسيك، لا سيما مع الوضع في الحسبان تهريب المخدرات عبر الحدود، مكررا أن إغلاق الحدود سيكون أمرا جيدا.

ويهاجم ترامب بشكل متكرر المكسيك بسبب عدم منع المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى من الزحف نحو الحدود الأمريكية والتسلل عبرها إلى داخل الولايات المتحدة، وهدد في مرات عديدة بغلق الحدود بسبب قوافل المهاجرين التي زحفت خلال العام الماضي بمهاجرين من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، لكنه لم يضع إلى الآن جدولا زمنيا لتنفيذ التهديد.

ورأت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تنفيذ تهديد ترامب عمليا، وما قد تتضمنه عملية الغلق تفصيليا.

وأعلن ترامب، في فبراير الماضي، حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية حتى يتمكن من الحصول على تمويل من الموازنة العامة من أجل الجدار الذي يسعى لبنائه على الحدود مع المكسيك، وفاء بأحد أهم تعهداته الانتخابية، وذلك بعد أن رفض الديمقراطيون تمويل الجدار.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى

منذ 3 أيام

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ 3 أيام

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ 3 أيام

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ 5 أيام

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ 6 أيام

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

الآن

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر في كأس السوبر الإفريقي

تفاصيل زيارات الرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة

الأنباء الفرنسية: مصر تنجح مجددًا فى الحد من العنف بغزة قبل ساعات من "يوم الأرض"

السيسي يزور واشنطن خلال الأسبوع الثاني من أبريل تلبية لدعوة ترامب

ads
الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

قائمة الزمالك.. الأبيض بالقوة الضاربة أمام الأهلي

"أمن الإسكندرية" يضع خطة لتأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك

ألبومات الصور

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

بالصور.. "ألسن الأقصر" تناقش التعديلات الدستورية فى ندوة طلابية

السيطرة على حريق بمخزن لـ"النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)

أطفال "متلازمة داون" يحتفلون باليوم العالمي في الإسكندرية (صور)

رياضة

آمال الاتحاد بالبقاء بالدوري السعودي تتلقى ضربة قوية بالهزيمة من الفيصلي

الكأس السوبر الإفريقية: الرجاء البيضاوي يحرز اللقب للمرة الثانية

الرجاء البيضاوي بطلا لكأس السوبر الإفريقي

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

قائمة الزمالك.. الأبيض بالقوة الضاربة أمام الأهلي

"أمن الإسكندرية" يضع خطة لتأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك

الرئيس نيوز

غابت مصر في الأولى وانسحب القذافي من الثانية.. ماذا حدث عندما انعقدت القمة بتونس؟

طلب إحاطة عاجل بسبب تأخر استخراج "معاش السيسي" لأكثر من عام

السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب"

​ مخاوف من زيادة الأسعار عقب صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة

كشكول

تعرف على مهام واختصاصات رئيس عام امتحانات الثانوية العامة

ننشر "بوكليت" البلاغة للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

لطلاب المعاهد الأزهرية فى الخارج.. كيف تعرف رقم جلوسك؟

كيف يؤدى طلاب الأزهر فى الخارج الامتحانات فى القنصليات؟

غدًا.. بدء امتحانات طلاب المعاهد الأزهرية فى الخارج

الأمصار

حماس: إسرائيل ستكون تحت الاختبار في تنفيذ اتفاقية الهدنة

قتلى حوثيون في غارات للتحالف على مريس

على هامش القمة.. رفض عربي حاسم للتواجد التركي بسوريا

الجزائر تنفي منع دبلوماسيين وسياسيين من السفر

إيطاليا: إصابة 50 شخصا بتصادم قطارين في مقاطعة كومو

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مدرب إنجليزي يقطع الإنترنت عن لاعبيه

الأسطول الياباني يتحرك لصيد 127 حوتًا في المياه الساحلية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التغير المناخي يسهم على انتشار البعوض الحامل للأمراض

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎