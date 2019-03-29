ضبط عاطل وكهربائى لبيعهما سيارة برخصة مزورة في الدقهلية

ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بالدقهلية، القبض على عاطل وكهربائي بعد قيام الأول ببيع سيارة ماركة فيرنا للمتهم الثاني بموجب توكيل مزور ولوحات مصطنعة.



كان اللواء محمد حجي، مديرأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط القسم بقيام أحد الأخاص بإصطناع لوحات معدنية لسيارة ماركة فيرنا وتزوير رخصة للسيارة وبيعها لاحد المواطنين.



بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بقيادة العقيد أحمد العجوز، رئيس القسم، والرائد أكرم صيام وكيل القسم، من ضبط "عبدالعزيز.ع.ع.س"، 51 سنة، ومقيم بقرية الطويلة مركز طلخا، و"شعبان.م.أ.م"، 66 سنة، كهربائي سيارات ومقيم بشارع العيسوي بمدينة المنصورة.



ودلت التحريات أن المتهم الأول قام بإنهاء إجراءات بيع السيارة رقم 192084 ملاكي دقهلية ماركة فيرنا موديل 2012 بإسم "شريف.أ.ع.م"، للمتهم الثاني بموجب توكيل بيع مزور موثق بمكتب الشهر العقاري بالمنصورة.



وتبين من خلال الاستعلام عن السيارة بإدارة مرور الدقهلية، بأن الرخصة رقم 192084 مرور الدقهلية "مزورة" وغير صادرة من إدارة المرور وأن اللوحات مصنعة وغير منصرفة من إدارة المرور والرقم المدون على اللوحات يخص سيارة أخرى والشاسية للسيارة المضبوطة يخص سيارة لادا حمراء اللون بمحافظة الإسكندرية.



وأقر المتهم الأول فى محضر الشرطة أنه قام بشراء السيارة من المدعو "شريف.ا.ع"، بمقابل 65 ألف جنيه وسلمه التوكيل المزور وحضر لبيع السيارة للمدعو "شعبان.م.أ.م.ط، بمبلغ 82500 جنيه اسلتم منها خمسون ألف جنيه وتبقى 32500 جنيه، لحين تسجيل السيارة بالشهر العقاري.



جرى التحفظ على المتهمان والسيارة والرخصة والتوكيل المزورين وعقد بيع السيارة والمبلغ المالي واللوحات المعدنية، وحرر عن ذلك المحضر رقم 56642019 جنح قسم اول المنصورة وعرض المتهمان على النيابة العامةالتي باشرت التحقيقات.