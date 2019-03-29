القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
محافظات
الجمعة 29/مارس/2019 - 07:27 م

ضبط عاطل وكهربائى لبيعهما سيارة برخصة مزورة في الدقهلية

ضبط عاطل وكهربائى
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2571342

ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بالدقهلية، القبض على عاطل وكهربائي بعد قيام الأول ببيع سيارة ماركة فيرنا للمتهم الثاني بموجب توكيل مزور ولوحات مصطنعة.

كان اللواء محمد حجي، مديرأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط القسم بقيام أحد الأخاص بإصطناع لوحات معدنية لسيارة ماركة فيرنا وتزوير رخصة للسيارة وبيعها لاحد المواطنين.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بقيادة العقيد أحمد العجوز، رئيس القسم، والرائد أكرم صيام وكيل القسم، من ضبط "عبدالعزيز.ع.ع.س"، 51 سنة، ومقيم بقرية الطويلة مركز طلخا، و"شعبان.م.أ.م"، 66 سنة، كهربائي سيارات ومقيم بشارع العيسوي بمدينة المنصورة.

ودلت التحريات أن المتهم الأول قام بإنهاء إجراءات بيع السيارة رقم 192084 ملاكي دقهلية ماركة فيرنا موديل 2012 بإسم "شريف.أ.ع.م"، للمتهم الثاني بموجب توكيل بيع مزور موثق بمكتب الشهر العقاري بالمنصورة.

وتبين من خلال الاستعلام عن السيارة بإدارة مرور الدقهلية، بأن الرخصة رقم 192084 مرور الدقهلية "مزورة" وغير صادرة من إدارة المرور وأن اللوحات مصنعة وغير منصرفة من إدارة المرور والرقم المدون على اللوحات يخص سيارة أخرى والشاسية للسيارة المضبوطة يخص سيارة لادا حمراء اللون بمحافظة الإسكندرية.

وأقر المتهم الأول فى محضر الشرطة أنه قام بشراء السيارة من المدعو "شريف.ا.ع"، بمقابل 65 ألف جنيه وسلمه التوكيل المزور وحضر لبيع السيارة للمدعو "شعبان.م.أ.م.ط، بمبلغ 82500 جنيه اسلتم منها خمسون ألف جنيه وتبقى 32500 جنيه، لحين تسجيل السيارة بالشهر العقاري.

جرى التحفظ على المتهمان والسيارة والرخصة والتوكيل المزورين وعقد بيع السيارة والمبلغ المالي واللوحات المعدنية، وحرر عن ذلك المحضر رقم 56642019 جنح قسم اول المنصورة وعرض المتهمان على النيابة العامةالتي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ 6 شهر

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

منذ سنة

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر في كأس السوبر الإفريقي

تفاصيل زيارات الرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة

الأنباء الفرنسية: مصر تنجح مجددًا فى الحد من العنف بغزة قبل ساعات من "يوم الأرض"

السيسي يزور واشنطن خلال الأسبوع الثاني من أبريل تلبية لدعوة ترامب

ads
الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

قائمة الزمالك.. الأبيض بالقوة الضاربة أمام الأهلي

"أمن الإسكندرية" يضع خطة لتأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك

ألبومات الصور

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

بالصور.. "ألسن الأقصر" تناقش التعديلات الدستورية فى ندوة طلابية

السيطرة على حريق بمخزن لـ"النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)

أطفال "متلازمة داون" يحتفلون باليوم العالمي في الإسكندرية (صور)

رياضة

آمال الاتحاد بالبقاء بالدوري السعودي تتلقى ضربة قوية بالهزيمة من الفيصلي

المصرية هنا رمضان تتأهل إلى قبل نهائي بطولة "كورتكير نورثيرن" المفتوحة للاسكواش

الكأس السوبر الإفريقية: الرجاء البيضاوي يحرز اللقب للمرة الثانية

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

قائمة الزمالك.. الأبيض بالقوة الضاربة أمام الأهلي

"أمن الإسكندرية" يضع خطة لتأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك

الرئيس نيوز

غابت مصر في الأولى وانسحب القذافي من الثانية.. ماذا حدث عندما انعقدت القمة بتونس؟

طلب إحاطة عاجل بسبب تأخر استخراج "معاش السيسي" لأكثر من عام

السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب"

​ مخاوف من زيادة الأسعار عقب صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة

كشكول

تعرف على مهام واختصاصات رئيس عام امتحانات الثانوية العامة

ننشر "بوكليت" البلاغة للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

لطلاب المعاهد الأزهرية فى الخارج.. كيف تعرف رقم جلوسك؟

كيف يؤدى طلاب الأزهر فى الخارج الامتحانات فى القنصليات؟

غدًا.. بدء امتحانات طلاب المعاهد الأزهرية فى الخارج

الأمصار

حماس: إسرائيل ستكون تحت الاختبار في تنفيذ اتفاقية الهدنة

قتلى حوثيون في غارات للتحالف على مريس

على هامش القمة.. رفض عربي حاسم للتواجد التركي بسوريا

الجزائر تنفي منع دبلوماسيين وسياسيين من السفر

إيطاليا: إصابة 50 شخصا بتصادم قطارين في مقاطعة كومو

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مدرب إنجليزي يقطع الإنترنت عن لاعبيه

الأسطول الياباني يتحرك لصيد 127 حوتًا في المياه الساحلية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

التغير المناخي يسهم على انتشار البعوض الحامل للأمراض

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎