دراسة تحذر من خطورة طلاء الأظافر دون واقي الشمس

يعتبر طلاء الأظافر من أكثر الأشياء التي يهتم بها الفتيات ووضعها على أظافرهم، لما تعطي من شكل جمالي وأنيق للكفين، ونادرًا ما تجد فتاة لا تضعه، لذلك قام مجموعة من العلماء في جامعة غالواي، بأيرلندا، بعمل دراسة حديثة، تكشف أن استخدام طلاء الأظافر باستخدام الأشعة فوق البنفسيجية تؤدي للعديد من الأضرار بالبشرة والاظافر.



وحسب الدراسة التي نشرت بموقع أسترالي والتي عمل عليها العلماء، أتضح أن ضوء مصابيح الأشعة فوق البنفسجية، له نفس خصائص أشعة الشمس الداكنة والتي تؤثر على كل من البشرة والأظافر، مؤكدين على ضرورة استخدام واقي الشمس، قبل وضع طلاء الأظافر، من أجل تفادي الأضرار التي من الممكن أن تنتج من وضع الطلاء.



كما أكدت عدد من الدراسات الأخرى على أن كانت قد وجدت كمية الضوء الصادر عن مصابيح الأشعة فوق البنفسجية التي تستخدم في طلاء الأظافر غير كافية لكي تعرض الأظافر والبشر لأي من المخاطر.