العراق: نتابع احتجاز عراقيين للاشتباه في تورطهم بأعمال إرهابية بالتشيك

أكدت السفارة العراقية في التشيك، اليوم الجمعة، متابعتها لقضية احتجاز السلطات التشيكية اثنين من العراقيين وفق مذكرة نمساوية بعد اتهامهما بالتورط في أعمال إرهابية.



وقالت السفارة في بيان أوردته -قناة السومرية نيوز العراقية-، إنها تتواصل مع الجهات التشيكية المختصة بشأن القبض على اثنين من العراقيين في مطار براغ الدولي بتهمة للاشتباه بصلتهم بأعمال إرهابية، مشيرة إلى أنه لم يثبت حتى الآن التهمة المنسوبة لهما.



وأضافت أن القائم بالأعمال إحسان العوادي وقنصل السفارة التقى مع النيابة العامة التشيكية التي أكدت أن القبض عليهم تم بناء على مذكرة من السلطات النمساوية وليس لدى السلطات التشيكية أي معلومات سلبية حولهما.



وشددت السفارة على أنها لن تدخر جهدا في سبيل معرفة حقيقة الأمر ومواصلة اتصالاتها مع مختلف الجهات لمتابعة هذا الأمر، وبقية شئون العراقيين في التشيك.