محافظ شمال سيناء: مستعدون لتخصيص أراضٍ للنقابات شرط البناء عليها

قال محافظ شمال سيناء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إنه لا يمانع تخصيص الأراضي اللازمة لأي نقابة أو جمعية بشرط أن يتم البناء عليها، وأنه جاهز لتخصيص الأرض المطلوبة لنقابة الأطباء وغيرها من النقابات ممن لديها القدرة على عملية الإنشاء.



وأعرب شوشة، خلال حضوره الاحتفال بيوم الطبيب السيناوي، اليوم الجمعة، عن تقديره لدور الأطباء والجهود التي يبذلونها من أجل توفير الرعاية الصحية.



وشدد على أنه يقدر ويثمن ما يبذله الأطباء في المحافظة لأنهم يمارسون عملا أشد صعوبة مقارنة بالأطباء في المحافظات الأخرى، وأنهم يحاولون بقدر جهدهم إرضاء جميع المرضى والمصابين وأسرهم.