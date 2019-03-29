القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 07:05 م

ساري: ما زلت أسعي للرحيل عن تشيلسي

ماوريتسيو ساري مدرب
ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي المنافس
وكالات
dostor.org/2571327

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن كالوم هودسون-اودوي جناح الفريق سيظل ضمن التشكيلة الموسم المقبل بغض النظر عما اذا كان سيوقع على عقد جديد في ستامفورد بريدج ام لا.

وارتبط هودسون-اودوي، الذي ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم المقبل، بالانتقال الى بايرن ميونيخ في يناير الماضي وفقا لما ذكرته وسائل اعلام بريطانية واشارت تقارير من وقتها الى انه لا يزال يسعى للرحيل عن تشيلسي في نهاية الموسم.

وقال ساري خلال مؤتمر صحفي: "لست قادرا على القول بما اذا كان سيوقع عقدا جديدا ام لا لكنني اعتقد انه سيظل هنا معنا في كافة الاحوال، اعتقد ان هذا التقييم صحيح. سيلعب في الاغلب ما بين 30 الى 35 مباراة في الموسم المقبل. اعتقد اننا نسير في الطريق الصحيح مع كالوم".

وبات ساري تحت المجهر بسبب اسلوب تعامله مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما والذي لم يخض اي مباراة منذ البداية في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

وخاض اللاعب 19 مباراة في كافة المسابقات مع النادي هذا الموسم وزاد رصيده بشكل كبير عقب العروض الرائعة التي قدمها في اول مباراتين له مع منتخب انجلترا امام جمهورية التشيك والجبل الاسود.
واضاف ساري: "تابعت المنتخب الانجليزي لفترة تتراوح ما بين 20 الى 25 دقيقة ولم تكن بداية كالوم على ما يرام في اول 20 دقيقة في الناحية اليمنى. قام بعمل جيد للغاية في الناحية اليسرى على الفور. لكنني اعرفه بشكل جيد للغاية واعرف انه يفضل اللعب في الناحية اليسرى".

ويتراجع تشيلسي صاحب المركز السادس بفارق نقطتين خلف ارسنال الذي يحتل المركز الرابع وهو اخر المراكز المؤهلة لدوري ابطال أوروبا في ترتيب الدوري الانجليزي. وبلغ الفريقان ايضا دور الثمانية في الدوري الاوروبي.

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