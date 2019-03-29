المصري يتعادل مع المقاولون العرب 2-2

تعادل نادي المصري البورسعيدي مع مضيفه المقاولون العرب بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد "السويس الجديد"، في إطار مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



تقدم المقاولون بهدف عن طريق المدافع البوركيني فاروقا نورالدين في الدقيقة 18، وأدرك لاعب خط الوسط إسلام عيسى هدف التعادل للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 49، ثم أعاد المهاجم أحمد علي التفوق للمقاولون في الدقيقة 76، لكن المهاجم النيجيري أوستين أوموتو تعادل للمصري في الدقيقة 95.



وبهذا التعادل، ارتفع رصيد المصري إلى 42 نقطة يستمر بها في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري، والمقاولون إلى 36 نقطة يبقى بها في المركز السادس.