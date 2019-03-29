خارجية النمسا تفتتح المؤتمر الإنساني الدولي الخامس

افتتحت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، اليوم الجمعة، المؤتمر الدولي الإنساني الخامس بمقر جامعة فيينا، بحضور العديد من الخبراء الدوليين.



وذكرت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان، أن المؤتمر، الذي نظمته العديد من منظمات المجتمع المدني النمساوية، ناقش مستقبل المساعدات الإنسانية.



وأكدت كنايسل في كلمتها، حسبما أشار البيان، على الحاجة إلى تطوير حلول مستدامة على أساس تعاون مؤسسات المعونة السياسية والمنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى اعتماد أكثر من 134 مليون شخص حول العالم حاليًا على المساعدات الإنسانية.



وأوضح البيان أنه قد تحدث أمام المؤتمر أيضا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة مارك لوكوك.



وأشار إلى أنه عقب جلسات المؤتمر اجتمعت وزيرة خارجية النمسا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ حيث تم بحث الأولويات المشتركة في مجال المساعدات الإنسانية، وركز الجانبان على الاهتمام بنزع السلاح النووي العالمي.