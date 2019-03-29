القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 06:55 م

محمد مختار جمعة يكتب: سياجات حفظ العقل

محمد مختار جمعة يكتب:
dostor.org/2571312

تحدث القرآن الكريم عن العقل بما ينبئ عن مكانته وأهميته، ودعانا إلى التفكر والتأمل وحسن استخدام العقل، فقال سبحانه: «إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِى تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ».
تحدث القرآن الكريم كذلك عن التدبر والتفكر واستخدام العقل فى كثير من المواضع، حيث يقول سبحانه: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ »، ويقول «عز وجل»: «أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ»، ويقول تبارك فى علاه: «إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ»، ولما نزلت هذه الآية قال نبينا «صلى الله عليه وسلم»: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها». وقـد ميز الله «عز وجل» الإنسان عن سائر الخلق بالعقل والفكر والتأمل والتدبر والتمييز، ونعى على من أهملوا هذه النعم ولم يوفوها حقها، فقال سبحانه: «أَفَلَا يَعْقِلُونَ»، وقال تعالى: «أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ»، ويقول «عز وجل»، «وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»، ويقول سبحانه: «إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِأُولِى النُّهَى».
وقد أحاط الإسلام العقل بسياجات حفظ متعددة، فحرم كل ما يضر بالعقل أو يغيبه عن الوعى والإدراك، حيث يقول سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».
يقول الحسن البصرى «رحمه الله»: لو كان العقل يُشترى، لتغالى الناس فى ثمنه، فالعجب ممن يشترى بماله ما يفسده.
فعقل كل فرد من أفراد المجتمع ليس حقًّا خالصًا له يتصرف فيه كيف يشاء، إنما هو نعمة من نعم الله التى يجب الحفاظ عليها والعناية بها، كما أن للمجتمع حقًّا فيه أيضًا باعتبار أن كل شخص لبنة من لبنات المجتمع، وأن مصالح الأمة لا تستقيم إلا إذا كانت عقول أبنائها سليمة من الآفات، قادرة على التفكير السليم والتخطيط الدقيق لكل ما من شأنه أن يعود بالخير والسعادة على الفرد والمجتمع، فعدوان الشخص على عقله بتدميره عن طريق تعاطى المخدرات التى تفسده وتعطله عن التفكير السوى، وتنحرف به إلى المهالك إنما يضر بالمجتمع الذى يعيش فيه، نظرًا لأن هذا السلوك المنحرف من شأنه أن يفقد المجتمع عضوًا كان من المفروض أن يكون عضوًا صالحًا وعقلًا مفكرًا يساعد فى بناء مجتمعه وتقدمه، كما أن فقدان العقل قد يتجاوز الضرر الفردى إلى ضرر المجتمع، جراء سوء تصرف من يفقد عقله، فتقع الجريمة، ويقل الأمن والأمان، ويكثر الفساد والإفساد، وتغيب المودة والمحبة بين الناس، وتؤدى إلى نشر العداوة والبغضاء، وهى أمور مذمومة جاءت الشريعة الإسلامية بمحاربتها ومنعها، مؤكدة أن الخمر أحد سبل إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، فقال تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ».
ومن هنا فإن اهتمام الشرع الحنيف بنعمة العقل يتطلب من المسلم أن يحافظ عليه وألا يتناول من الأشياء ما يفسده أو يعطل وظيفته أو يضره ويؤذيه، يقول «صلى الله عليه وسلم»: «لا ضرر ولا ضرار».
وقد كان النبى «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» إذا بايع أصحابه «رضوان الله عليهم» قال: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَشْرَبُوا مسكرًا»، فقوله «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»: «وَلَا تَشْرَبُوا مسكرًا» بصيغة العموم يشمل جميع المسكرات، دون النظر إلى مسمياتها.
ويلحق بالخمر فى حرمتها كل ما يغيب العقل بأى طريقة كانت: شربًا أو شَمَّا أو حقنًّا، فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ « رضى الله عنها» قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ».
وكما دعانا الإسلام إلى حماية العقل من المخدرات، دعانا إلى حمايته من الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، وأمرنا أن نتثبت ونتحقق فقال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، وقال سبحانه: «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ»، ويقول سبحانه: «وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ»، ويقول نبينا «صلى الله عليه وسلم»: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع».

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